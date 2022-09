US Open, semifinali da record: la corsa di Alcaraz e Ruud per il n.1 (Di venerdì 9 settembre 2022) Allo US Open 2022 sono rimasti in quattro a giocarsi il titolo: Karen Khachanov, il più alto e il più "vecchio" dei quattro; Casper Ruud; Frances Tiafoe e Carlos Alcaraz. Nessuno di loro era mai ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Allo US2022 sono rimasti in quattro a giocarsi il titolo: Karen Khachanov, il più alto e il più "vecchio" dei quattro; Casper; Frances Tiafoe e Carlos. Nessuno di loro era mai ...

livetennisit : Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 13. Ci sono le semifinali maschili (LIVE) - claradistaso : RT @Tennis_Ita: Us Open, il programma di venerdì 9 settembre: è il giorno delle semifinali maschili - Tennis_Ita : Us Open, il programma di venerdì 9 settembre: è il giorno delle semifinali maschili - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: In molti pensavano che il declino dei dominatori avrebbe fatto morire il tennis, più o meno. E invece gli US Open hanno… - Ubitennis : Preview semifinali US Open: Alcaraz e Ruud a caccia del n.1, Tiafoe punta a fare la storia del tennis USA -