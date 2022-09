"Un grande regno....": la profezia da incubo di Nostradamus sulla morte della Regina (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la morte della Regina Elisabetta, come spesso accade per avvenimenti storici di un certo peso, in tanti vanno a ripescare le profezie di Nostradamus. E non poteva mancare quella sulla Royal Family. Carlo è diventato re col nome di Carlo III e oggi riceverà l'investitura ufficiale. Ma secondo Nostradamus le cose per la famiglia reale inglese potrebbero mettersi male dopo la morte della sovrana. Nella Centuria 8 Quartina 97, si parla di un "regno che avrebbe cessato di crescere". Una profezia che in tanti legano proprio alla Gran Bretagna e alla morte della Regina. Secondo gli analisti delle quartine di Michel de Nostredam, la Regina ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo laElisabetta, come spesso accade per avvenimenti storici di un certo peso, in tanti vanno a ripescare le profezie di. E non poteva mancare quellaRoyal Family. Carlo è diventato re col nome di Carlo III e oggi riceverà l'investitura ufficiale. Ma secondole cose per la famiglia reale inglese potrebbero mettersi male dopo lasovrana. Nella Centuria 8 Quartina 97, si parla di un "che avrebbe cessato di crescere". Unache in tanti legano proprio alla Gran Bretagna e alla. Secondo gli analisti delle quartine di Michel de Nostredam, la...

