Udinese | Sottil | «E’ tornato entusiasmo | ma non ci fermiamo qui»

(Di venerdì 9 settembre 2022) Andrea, allenatore dell’, ha parlato dell’attuale momento di forma che sta vivendo la sua squadra Andrea, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni de Il Gazzettino. LE PAROLE – «Siamo contenti di aver riportato. Ma il pubblico di Udine è sempre stato caldissimo. Tutti vivono per la città e per la squadra, con umiltà e senso di appartenenza. Anche questo è un grande orgoglio. Siamo contenti e soddisfatti ma l’appagamento è un nemico, siamo consapevoli di dover dare la continuità a questi risultati. Stiamo preparando la prossima partita e pensiamo solo a quella. Vogliamo una grande prestazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico dell'Andrea Sottil ha parlato dell'inizio di stagione dei bianconeri a margine dell'evento Friuli Doc: 'Siamo contenti di aver riportato entusiasmo, il pubblico di Udine è sempre stato caldissimo.

Il Sassuolo di Dionisi ospita la sorprendente Udinese al Mapei Stadium. I neroverdi, reduci dallo 0-0 dell'ultimo turno contro la Cremonese, si affidano al tridente formato da Laurienté, Pinamonti e Kyriakopoulos. Solito 3-5-2.

Finiti gli impegni delle italiane in Europa, riparte già sabato la Serie A con la 6a giornata. Alle 15 Napoli-Spezia apre il programma, seguono Inter-Torino alle 18 e Sampdoria-Milan alle 20.45; il turno continua.