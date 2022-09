Tragedia sulla spiaggia di Maccarese: sessantenne muore annegato (Di venerdì 9 settembre 2022) Fiumicino – Tragedia sulla spiaggia di Maccarese, dove un sessantenne è morto annegato. I fatti risalgono alle ore 16.30 di oggi, venerdì 9 settembre, quando l’uomo – un francese – è stato improvvisamente trascinato al largo dalla corrente, nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento dell’Esercito, chiuso da inizio settembre. Vedendolo in difficoltà, subito sono corsi in suo aiuto i bagnini del lido “La Lucciola”, che hanno raggiunto l’uomo a bordo di un pattino. A loro si sono poi uniti altri due assistenti bagnanti degli stabilimenti vicini. Insieme, i quattro bagnini intervenuti hanno trasportato a riva il malcapitato, già in condizioni critiche. Inutili i tentativi di rianimazione con il defibrillatore: nonostante l’arrivo dell’autoambulanza, infatti, l’uomo è deceduto poco ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022) Fiumicino –di, dove unè morto. I fatti risalgono alle ore 16.30 di oggi, venerdì 9 settembre, quando l’uomo – un francese – è stato improvvisamente trascinato al largo dalla corrente, nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento dell’Esercito, chiuso da inizio settembre. Vedendolo in difficoltà, subito sono corsi in suo aiuto i bagnini del lido “La Lucciola”, che hanno raggiunto l’uomo a bordo di un pattino. A loro si sono poi uniti altri due assistenti bagnanti degli stabilimenti vicini. Insieme, i quattro bagnini intervenuti hanno trasportato a riva il malcapitato, già in condizioni critiche. Inutili i tentativi di rianimazione con il defibrillatore: nonostante l’arrivo dell’autoambulanza, infatti, l’uomo è deceduto poco ...

