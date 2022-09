Spezia: i convocati di Gotti per la sfida di Napoli, cinque gli assenti (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Napoli, dopo la vittoriosa serata di mercoledì contro il Liverpool in Champions League, è pronto a scendere in campo, sempre al Diego Armando Maradona, contro lo Spezia. Una sfida che lo stesso Luciano Spalletti ha presentato quest’oggi nella conferenza stampa di Castel Volturno, durante la quale non sono mancati elogi al tecnico dei liguri, Luca Gotti. Proprio in questi minuti, l’allenatore ex Udinese ha diramato la lista dei convocati che faranno parte della trasferta di Napoli. Esclusi dalla lista gli infortunati Verde, Maldini, Ferrer, Ekdal e Amian, mentre Strelec è stato recuperato. Prima convocazione, invece, per Ampadu, arrivato allo Spezia nelle ultime ore di mercato. Daniele Verde (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)Di seguito, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Il, dopo la vittoriosa serata di mercoledì contro il Liverpool in Champions League, è pronto a scendere in campo, sempre al Diego Armando Maradona, contro lo. Unache lo stesso Luciano Spalletti ha presentato quest’oggi nella conferenza stampa di Castel Volturno, durante la quale non sono mancati elogi al tecnico dei liguri, Luca. Proprio in questi minuti, l’allenatore ex Udinese ha diramato la lista deiche faranno parte della trasferta di. Esclusi dalla lista gli infortunati Verde, Maldini, Ferrer, Ekdal e Amian, mentre Strelec è stato recuperato. Prima convocazione, invece, per Ampadu, arrivato allonelle ultime ore di mercato. Daniele Verde (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)Di seguito, ...

Spezia_1906 : ?? #Strelec è fra i convocati ?? Prima chiamata per #Ampadu ?? I convocati per #NapoliSpezia - zazoomblog : Convocati Spezia le scelte di Gotti per il Napoli: fuori in cinque - #Convocati #Spezia #scelte #Gotti - 100x100Napoli : Casa Spezia. I convocati per la trasferta di Napoli, cinque gli assenti - CalcioNews24 : I convocati dello #Spezia per il match con il #Napoli ?? - sportli26181512 : Spezia, i convocati per il Napoli: c'è un ritorno, prima chiamata per Ampadu: Alla vigilia della gara col Napoli, l… -