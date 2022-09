Sondaggi: il centrodestra vince in tutti i collegi, crolla il centrosinistra (Di venerdì 9 settembre 2022) In Campania il centrodestra in vantaggio, in tutti i collegi, sia per la Camera che per il Senato. È quanto emerge dalle stime riportate sono basate su indagini quantitative condotte da Swg, nel periodo tra il 24 agosto e 2 settembre 2022 con tecnica mista mediante interviste telefoniche con metodo Cati-Cami (Computer Assisted Telephone/Mobile Interview) e interviste online con metodo Cawi (Computer Assisted Web Interview) sia a livello nazionale che in Campania. Le simulazioni dei voti nei collegi plurinominali e uninominali sono state fatte con un modello statistico basato sui dati di Sondaggio a livello nazionale e in Campania e i risultati elettorali delle elezioni politiche 2018. Camera dei Deputati Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, il centrodestra è in vantaggio, tanto ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 settembre 2022) In Campania ilin vantaggio, in, sia per la Camera che per il Senato. È quanto emerge dalle stime riportate sono basate su indagini quantitative condotte da Swg, nel periodo tra il 24 agosto e 2 settembre 2022 con tecnica mista mediante interviste telefoniche con metodo Cati-Cami (Computer Assisted Telephone/Mobile Interview) e interviste online con metodo Cawi (Computer Assisted Web Interview) sia a livello nazionale che in Campania. Le simulazioni dei voti neiplurinominali e uninominali sono state fatte con un modello statistico basato sui dati dio a livello nazionale e in Campania e i risultati elettorali delle elezioni politiche 2018. Camera dei Deputati Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, ilè in vantaggio, tanto ...

