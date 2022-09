“Rifiutato davanti a tutti” UeD | Gemma Galgani fa già discutere | si è scoperto dalle registrazioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 settembre 2022) La prima puntata di Uomini e Donne deve ancora andare in onda, ma si sta già iniziando a parlare delle novità riguardanti sia il Trono Classico che quello Over. Sono in corso infatti lee l’ultima notizia in ordine di tempo ha riguardato nuovamente, a caccia da tanti anni della sua anima gemella. In tutto questo arco di tempo ha avuto delle relazioni, dei flirt e delle frequentazioni, ma non è mai riuscita a trovare la stabilità sentimentale. E quest’anno ci sta riprovando, anche se le premesse non appaiono buone. Stando alle prime anticipazioni di Uomini e Donne, si è materializzato un altro momento negativo per. Intanto, l’anticipazione del matrimonio ancora non era emersa sull’appuntamento d’esordio della trasmissione di Maria De Filippi ma l’ha data ...