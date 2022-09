Probabili formazioni Sassuolo-Udinese | sesta giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 11 settembre nella cornice del Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti del match.– Laurientè, Pinamonti e Kyriakopoulos nel tridente. Frattesi l’unico intoccabile nel centrocampo. Più Erlic di Ayhan in difesa.– Beto dal 1? al fianco di Deulofeu con Success pronto a subentrare. Udogie e Pereyra sulle fasce. Cerca conferme Samardzic, ma dovrebbe partire in panchina. Le...