Osimhen, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Starà fuori almeno un mese (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Napoli ha appena comunicato che come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie. L’infortunio è dunque più grave rispetto a quanto era trapelato ieri. C’è lesione muscolare ed è una lesione muscolare di secondo grado. Per recuperare da questi infortuni sono necessari 30/40 giorni. Potrebbe volerci anche di più. È escluso che si riveda prima della sosta, potrebbe saltare anche i primi match di ottobre. Una tegola pesantissima per Spalletti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Napoli ha appena comunicato che come da programma, Victorsi è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato unadidel. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie. L’infortunio è dunque più grave rispetto a quanto era trapelato ieri. C’èmuscolare ed è unamuscolare di. Per recuperare da questi infortuni sono necessari 30/40 giorni. Potrebbe volerci anche di più. È escluso che si riveda prima della sosta, potrebbe saltare anche i primi match di ottobre. Una tegola pesantissima per Spalletti. L'articolo ilNapolista.

