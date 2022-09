“Non vedenti su 2 ruote” a Castel Gandolfo (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – Una giornata di sensibilizzazione sulle disabilità visive, nella suggestiva cornice del Lago Albano di Castel Gandolfo. Si tratta dell’iniziativa “Non vedenti su due ruote”, in programma sabato 10 settembre, dalle ore 10, negli spazi del Saroli Tennis Club. La manifestazione è promossa da Meta Comunicazione e Le Aquile dei Castelli Moto Club Guzzi APS, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma e Provincia, e con il patrocinio del Comune di Castel Gandolfo. Tutti i non vedenti che hanno aderito all’iniziativa saliranno in sella ai motoveicoli, guidati da gentleman driver, e partiranno per un giro turistico che toccherà i comuni di Castel Gandolfo, Albano Laziale e Rocca ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – Una giornata di sensibilizzazione sulle disabilità visive, nella suggestiva cornice del Lago Albano di. Si tratta dell’iniziativa “Nonsu due”, in programma sabato 10 settembre, dalle ore 10, negli spazi del Saroli Tennis Club. La manifestazione è promossa da Meta Comunicazione e Le Aquile deili Moto Club Guzzi APS, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipodi Roma e Provincia, e con il patrocinio del Comune di. Tutti i nonche hanno aderito all’iniziativa saliranno in sella ai motoveicoli, guidati da gentleman driver, e partiranno per un giro turistico che toccherà i comuni di, Albano Laziale e Rocca ...

