Napoli | Giuntoli | “Per Kvara ci avevano chiesto tantissimo! Su Ronaldo e Navas… ”

Inizio di stagione brillante da parte del Napoli. Poco più di 24 ore fa è andata in scena allo Stadio Maradona una delle partite che più rimarrà impressa nella storia del club azzurro e soprattutto nelle menti dei suoi tifosi. Un 4-1 al Liverpool davvero importante che poteva essere ancora più largo dato la mole di gioco incredibile degli azzurri e varie occasioni mancate. Uno dei protagonisti di questa serata magica è stato senza dubbio Kvicha Kvaratsckhelia. Il georgiano ha dominato su quella fascia "bullizzando" uno dei terzini più forti al mondo negli ultimi anni, Trent Alexander Arnold. In un'intervista al Corriere dello Sport, il ds Giuntoli ha svelato i retroscena della trattativa per arrivare proprio al georgiano e tutta la verità su Cr7 e Navas:"La prima ...

