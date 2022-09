Morte Regina, il governo consiglia ma non obbliga a rinviare le partite (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport del governo inglese ha detto ai campionati di calcio che le partite di questo fine settimana possono essere giocate come da programma, ma ha lasciato la decisione agli organizzatori. Nella “guida per il periodo del lutto nazionale” si legge: “Non vi è alcun L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport delinglese ha detto ai campionati di calcio che ledi questo fine settimana possono essere giocate come da programma, ma ha lasciato la decisione agli organizzatori. Nella “guida per il periodo del lutto nazionale” si legge: “Non vi è alcun L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

