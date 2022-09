Morte Regina Elisabetta | ecco chi è ora il sovrano da record

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Morta la, che ha regnato per oltre 70 anni, è ora il sultano del Brunei ilpiù longevo al mondo. Il 5 ottobre prossimo saranno 55 anni che il 76enne Darussalam Hassanal Bolkiah regna nel sultanato, quattro anni più dellaMargrethe II di Danimarca, che diventa la seconda regnante più longeva. Il sultano è anche il premier del Brunei dal 1984, anno in cui il sultanato ottenne l’indipendenza dal Regno Unito, di cui era un protettorato. L'articolo proviene da Italia Sera.

È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II. Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack viene ammainata. Burberry e Raf Simons cancellano la sfilata per la morte della Regina. Cosa succederà alla London Fashion Week?

Queste le prime parole pronunciate da Re Carlo III nel discorso che segna l'inizio ufficiale del suo regno, all'indomani della morte della Regina Elisabetta II. "Mia madre è stata fonte di ispirazione per tutti noi." La morte della Regina Elisabetta è l'argomento clou della puntata del 9 settembre di Tagadà, il programma televisivo di La7 condotto da Tiziana Panella, che nell'occasione ospita Paolo Cirino Pomicino. "Abbiamo nei suoi confronti un grande debito, per l'esempio che è stata per tutti noi. Tutti noi siamo addolorati per la scomparsa della regina". Così re Carlo III. Intanto, il Regno Unito si prepara a dare l'ultimo saluto alla regina Elisabetta, tra gli onori che le sono dovuti. I funerali solenni saranno celebrati il 19 settembre nell'abbazia di Westminster.