Milano, allarme bomba in pieno centro. Traffico in tilt

Questa mattina, venerdì 9 settembre, in zona Duomo a Milano, e precisamente tra via Albricci e via Larga, è stato rinvenuto un pacco sospetto, che ha fatto scattare l'allarme bomba. In effetti, il pacco analizzato successivamente dal gruppo artificieri della polizia di Stato, intervenuti subito sul posto, ha evidenziato che si trattava di un pacco bomba, ma la cui entità non avrebbe procurato grandi danni. A dare l'allarme è stato un passante che – come riporta il Corriere della Sera – "ha visto una fiammata alta circa un metro e mezzo". Inoltre, sull'involucro dell'ordigno vi era un biglietto con una scritta.

