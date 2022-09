Londra, folla di notte con la pioggia al Queen Victoria Memorial (Di venerdì 9 settembre 2022) Per tutta la notte una folla si è radunata sotto la pioggia vicino al Queen Victoria Memorial di Londra, fuori da Buckingham Palace, dopo la morte della Regina Elisabetta II. La monarca più longeva ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Per tutta launasi è radunata sotto lavicino aldi, fuori da Buckingham Palace, dopo la morte della Regina Elisabetta II. La monarca più longeva ...

rtl1025 : ???? La folla in lacrime fuori da #BuckinghamPalace ha intonato '#GodSavetheQueen'. Migliaia di persone sono arrivate… - scetticosutodo : RT @rtl1025: ???? La folla in lacrime fuori da #BuckinghamPalace ha intonato '#GodSavetheQueen'. Migliaia di persone sono arrivate davanti ai… - Luce_XxXxXx : RT @rtl1025: ???? La folla in lacrime fuori da #BuckinghamPalace ha intonato '#GodSavetheQueen'. Migliaia di persone sono arrivate davanti ai… - levpetrovitch_ : @schiva_questa @donnadimezzo Non dimenticare che prima del funerale c'è la traslazione della salma dalla Scozia fin… - TMeravigliosi : RT @rtl1025: ???? La folla in lacrime fuori da #BuckinghamPalace ha intonato '#GodSavetheQueen'. Migliaia di persone sono arrivate davanti ai… -