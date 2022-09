Le mamme vanno dal parrucchiere | due bimbi di due e quattro anni si sentono male | ricoverati in ospedale

MafraLiga : @HuffPostItalia In quel cartone ci sono maiali che parlano e vanno a scuola e il problema sono le due mamme? - DenyKo2 : Ho appena letto un articolo in cui si diceva che le mamme italiane si lamentano che i prodotti scolastici di… - CHIUTO1 : RT @Brigate_Azzurre: ?????? ?????? ???????? Il Vesuvio il regalo ve lo può anche fare ...E poi le vostre mamme con chi vanno a scop*re?? ?? #Vesuvio #… - ercivettone1 : @Alba_Buccio perché nelle ciclabili ci vanno le mamme con il passeggino, le persone che portano a spasso il cane e i runners - GVincenzi50 : @LiaQuartapelle Perciò le famiglie vanno allo sbando! Ricordatevi: o fate le mamme o fate le manager. Queste due cose non si conciliano! -

Vanity Fair Italia

Le loro condizioni, fortunatamente, sono buone al pari delle due, una delle quali è stata ricoverata in Ginecologia in quanto al nono mese di gravidanza. I soccorsi sono stati coordinati dai ...Così ho proposto alledel nido l'allestimento di un banco alla fiera per raccogliere fondi. E,... Le domandepresentate entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e tutte le informazioni sono ... Mamme, state calme Paura per due bambini a Salerno dopo che le mamme erano state in un negozio di parrucchiere: i due bimbi, di due e quattro anni, hanno avvertito ...Peppa Pig abbraccia l'evoluzione verso cui sta andando la nostra società e include per la prima volta tra i propri personaggi anche una coppia lesbica. Una decisione, quella di inserire una famiglia a ...