La Vita in diretta batte Pomeriggio 5 con gli aggiornamenti sulla Regina. Matano al 24% di share (Di venerdì 9 settembre 2022) Un lungo Pomeriggio anche per gli italiani quello dell’8 settembre 2022. Un lungo Pomeriggio che ha portato poi all’annuncio della morte della Regina Elisabetta II. Come di consueto quindi, i programmi del day time hanno cambiato pelle. Prima La Vita in diretta poi Pomeriggio 5: entrambi i programmi hanno seguito le ultime notizie da Londra e dalla Scozia. Il pubblico italiano ha scelto di informarsi ieri seguendo La Vita in diretta che incassa il suo primo record stagionale di ascolti, con Alberto Matano leader della sua fascia. Buoni anche i numeri di Pomeriggio 5 che vola sopra il 20% di share, aumentando di quasi 4 punti l’ascolto medio rispetto ai giorni precedenti. Ma non basta per fare meglio di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 settembre 2022) Un lungoanche per gli italiani quello dell’8 settembre 2022. Un lungoche ha portato poi all’annuncio della morte dellaElisabetta II. Come di consueto quindi, i programmi del day time hanno cambiato pelle. Prima Lainpoi5: entrambi i programmi hanno seguito le ultime notizie da Londra e dalla Scozia. Il pubblico italiano ha scelto di informarsi ieri seguendo Lainche incassa il suo primo record stagionale di ascolti, con Albertoleader della sua fascia. Buoni anche i numeri di5 che vola sopra il 20% di, aumentando di quasi 4 punti l’ascolto medio rispetto ai giorni precedenti. Ma non basta per fare meglio di ...

