Isola dei Famosi | Franco Terlizzi esce già dal carcere | ecco perché

Arrestato nell'ambito di un'indagine contro la 'ndrangheta, l'ex protagonista dell'Isola dei Famosi Franco Terlizzi è già uscito dal carcere e attualmente si trova ai domiciliari nella sua casa di Milano. Il motivo è che è incensurato e che non è pericoloso come invece altri arrestati, che sono rimasti nell'istituto penitenziario.

