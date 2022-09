“I valori dello spermiogramma consentono un concepimento naturale? (Di venerdì 9 settembre 2022) Buongiorno dottore, ho effettuato un esame del liquido seminale e la motilità e la morfologia non sono risultate valutabili per numero esiguo di nemaspermi: Numero spermatozoi esito 1,4*10.000.000, valori di riferimento 16*10.000.000 Totale spermatozoi eiaculati 6,1*10.000.000, valori di riferimento 39*10.000.000 Con tali parametri è possibile valutare motilità e morfologia andando magari in altro centro analisi? Gli altri valori appaiono così: Aspetto acquoso trasparente Volume 4,4ml pH 7,5 Viscosità normale Fluidificazione completa Agglutinazioni assenti Aggregazioni assenti Non risultano infezioni ma un varicocele di grado 2 . Un intervento potrebbe migliorare la situazione, portando a una gravidanza naturale? Ha consigli da darmi, eventuali altre analisi da fare? Cambiare centro analisi? Io ho 39 anni e mia ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 9 settembre 2022) Buongiorno dottore, ho effettuato un esame del liquido seminale e la motilità e la morfologia non sono risultate valutabili per numero esiguo di nemaspermi: Numero spermatozoi esito 1,4*10.000.000,di riferimento 16*10.000.000 Totale spermatozoi eiaculati 6,1*10.000.000,di riferimento 39*10.000.000 Con tali parametri è possibile valutare motilità e morfologia andando magari in altro centro analisi? Gli altriappaiono così: Aspetto acquoso trasparente Volume 4,4ml pH 7,5 Viscosità normale Fluidificazione completa Agglutinazioni assenti Aggregazioni assenti Non risultano infezioni ma un varicocele di grado 2 . Un intervento potrebbe migliorare la situazione, portando a una gravidanza? Ha consigli da darmi, eventuali altre analisi da fare? Cambiare centro analisi? Io ho 39 anni e mia ...

guerini_lorenzo : A 40 anni dal vile attentato al Gen. #dallaChiesa, a sua moglie e all'agente di scorta, onoriamo il sacrificio di s… - guerini_lorenzo : Quella del Gen dalla Chiesa, ucciso 40 anni fa, è la straordinaria identificazione dell'Arma in un uomo. É la stori… - LudovicaNati : RT @EcoCircolareCom: ??Compie 10 anni il #GreenDropAward, il #premio che all'interno del #FestivaldelCinemadiVenezia viene consegnato ai fil… - lennoxlw : RT @sabripillot: Esserci ogni giorno, per ricordare l'uomo che viveva i valori costituzionali e creava ponti tra culture diverse. Esserci p… - DUVAFerdinando : RT @sabripillot: Esserci ogni giorno, per ricordare l'uomo che viveva i valori costituzionali e creava ponti tra culture diverse. Esserci p… -