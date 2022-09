I cactus non sono tutti uguali (Di venerdì 9 settembre 2022) Alcuni producono mescalina, una sostanza psichedelica, e Michael Pollan li ha raccontate nel suo nuovo libro "Piante che cambiano la mente" Leggi su ilpost (Di venerdì 9 settembre 2022) Alcuni producono mescalina, una sostanza psichedelica, e Michael Pollan li ha raccontate nel suo nuovo libro "Piante che cambiano la mente"

ilpost : I cactus non sono tutti uguali - cactus_er : Non è quella della macchina ma adesso è il mio nuovo sfondo. #TheEclipseSeriesEP5 #TheEclipseSeries - cactus_er : Allora io sta mattina ci STAVO SCHERZANDO SU ma ti sembra il modo bastardo di un kim taehyung!? CIOÈ COSÌ. MA CHI T… - Applehead941 : @monicao2x Non dirlo a me. 3 piantine su 5 mi sono morte. Sono rimasti solo i cactus - cactus_er : KIM TAEHYUNG!? Non sei reale. Ma ci sembra l'ora!? Che poi nella seconda foto sembra indossare solo il blazer (o qu… -