Giuntoli svela alcuni retroscena riguardanti il mercato del Napoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Giuntoli: "Abbiamo scoperto Kvaratskhelia nel lockdown, ma volevano 30 milioni e abbiamo chiuso i contatti, Keylor Navas a gennaio? No, diamo fiducia ad Alex Meret, Spalletti è un talento speciale, è il più completo di tutti, la verità su Cristiano Ronaldo" Cristiano Giuntoli, d.s del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha svelato alcuni retroscena dell'acquisto di Khvicha Kvaratskhelia e ha parlato del mercato azzurro. Queste le sue parole: "La prima volta che ho visto Khvicha in un video eravamo nel cuore del lockdown. -afferma Giuntoli - C’era ancora Gattuso e ci piacque subito, ricordo che chiamammo Kaladze per saperne di più. Aveva fatto un passaggio al Lokomotiv Mosca, senza stupire, ma al Rubin Kazan stava ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 9 settembre 2022): "Abbiamo scoperto Kvaratskhelia nel lockdown, ma volevano 30 milioni e abbiamo chiuso i contatti, Keylor Navas a gennaio? No, diamo fiducia ad Alex Meret, Spalletti è un talento speciale, è il più completo di tutti, la verità su Cristiano Ronaldo" Cristiano, d.s del, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui hatodell'acquisto di Khvicha Kvaratskhelia e ha parlato delazzurro. Queste le sue parole: "La prima volta che ho visto Khvicha in un video eravamo nel cuore del lockdown. -afferma- C’era ancora Gattuso e ci piacque subito, ricordo che chiamammo Kaladze per saperne di più. Aveva fatto un passaggio al Lokomotiv Mosca, senza stupire, ma al Rubin Kazan stava ...

