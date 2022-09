Giugliano | De Luca conferma | “Lunedì inaugurazione impianto per le ecoballe” Si prepara la mobilitazione

napolicittametr : Metronapoli - Rifiuti: De Luca, il 12 settembre apriamo impianto a Giugliano - biancacle : Rifiuti, De Luca: “Il 12 settembre apriamo impianto a Giugliano” - biancacle : Rifiuti, #DeLuca: “Il 12 settembre apriamo impianto a Giugliano” - ANSACampania : Rifiuti: De Luca, il 12 settembre apriamo impianto a Giugliano -

Lunedì 12 settembre sarà inaugurato l'impianto didestinato al trattamento delle "ecoballe". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel suo intervento all'inaugurazione dell'Autostazione di Avellino. "Un ...Dall'Irpinia ain Campania. Lunedì 12 settembre sarà inaugurato l'impianto di trattamento delle ecoballe. 'Un impianto enorme - ha spiegato De- che potrà lavorare 600mila tonnellate ...Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca ha parlato degli interventi a favore delle famiglie e delle imprese per contrastare il caro bollette, ...In Campania nei 14 collegi uninominali alla Camera dei deputati i candidati del centrodestra hanno un “solido vantaggio” in ben sei sfide, un “discreto vantaggio” in altri quattro confronti e un “liev ...