Ferma l’auto e la stupra, terrore per 29enne palermitana (Di venerdì 9 settembre 2022) Attimi di terrore per una donna di 29 anni palermitana che ha raccontato alla polizia la violenza sessuale subita. Responsabile della violenza sarebbe un uomo conosciuto tra i locali della movida notturna della Vucciria. La donna, come ha denunciato alla Polizia, avrebbe trascorso la serata in compagnia dell’uomo che si sarebbe offerto per accompagnarla a casa. Sulla via del ritorno però l’uomo avrebbe Fermato l’auto in una traversa di via Ugo la Malfa e avrebbe abusato della 29enne che alla fine sarebbe riuscita a fuggire a piedi. È scattata così la denuncia alla polizia, che ha aperto un’indagine per risalire all’identità del ragazzo. Gli agenti hanno sequestrato gli indumenti per verificare se su questi fossero presenti tracce biologiche dell’aggressore. Intanto, dopo la visita in ospedale, sono ... Leggi su sicilia.news (Di venerdì 9 settembre 2022) Attimi diper una donna di 29 anniche ha raccontato alla polizia la violenza sessuale subita. Responsabile della violenza sarebbe un uomo conosciuto tra i locali della movida notturna della Vucciria. La donna, come ha denunciato alla Polizia, avrebbe trascorso la serata in compagnia dell’uomo che si sarebbe offerto per accompagnarla a casa. Sulla via del ritorno però l’uomo avrebbetoin una traversa di via Ugo la Malfa e avrebbe abusato dellache alla fine sarebbe riuscita a fuggire a piedi. È scattata così la denuncia alla polizia, che ha aperto un’indagine per risalire all’identità del ragazzo. Gli agenti hanno sequestrato gli indumenti per verificare se su questi fossero presenti tracce biologiche dell’aggressore. Intanto, dopo la visita in ospedale, sono ...

