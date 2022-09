Ecco perché Meghan Markle non è andata a Balmoral con Harry, la Bbc: “Poteva non essere accolta calorosamente” (Di venerdì 9 settembre 2022) È arrivato solo e se ne è andato da solo, dopo appena 12 ore trascorse con il padre Carlo, il fratello William e il resto della famiglia. Il principe Harry non è sfuggito ai riflettori nemmeno in questo difficile e drammatico momento, con la morte della regina Elisabetta. Il secondogenito di Lady Diana, nipote amatissimo e prediletto dalla Sovrana, è apparso sempre più isolato dalla Royal Family, che non lo ha neanche aspettato per dare al mondo l’annuncio della scomparsa di Sua Maestà. Ma non solo. La Bbc rivela che quella di ieri è stata una giornata particolarmente intensa per il duca di Sussex anche a causa (ancora una volta) della moglie Meghan Markle. Le prime notizie, infatti, davano Harry in arrivo a Balmoral assieme alla consorte poi, però, nel corso del pomeriggio la versione è cambiata, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) È arrivato solo e se ne è andato da solo, dopo appena 12 ore trascorse con il padre Carlo, il fratello William e il resto della famiglia. Il principenon è sfuggito ai riflettori nemmeno in questo difficile e drammatico momento, con la morte della regina Elisabetta. Il secondogenito di Lady Diana, nipote amatissimo e prediletto dalla Sovrana, è apparso sempre più isolato dalla Royal Family, che non lo ha neanche aspettato per dare al mondo l’annuncio della scomparsa di Sua Maestà. Ma non solo. La Bbc rivela che quella di ieri è stata una giornata particolarmente intensa per il duca di Sussex anche a causa (ancora una volta) della moglie. Le prime notizie, infatti, davanoin arrivo aassieme alla consorte poi, però, nel corso del pomeriggio la versione è cambiata, con ...

