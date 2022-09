“È morta un’anziana signora…”: bufera sul tweet di Gassman per la Regina: gli utenti lo impallinano (Di venerdì 9 settembre 2022) Il gelido messaggio di Alessandro Gassman sui social scatena una bufera di polemiche social. Il cinguettio, tra l’irriverente e il furbetto, su Twitter recita: «È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica… Ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque». Un commento sardonico, che francamente, se nulla aggiunge allo sconforto dei grandi del mondo, tanto toglie a chi, quel commento, è arrivato come uno schiaffo in faccia. Una sberla (uno sberleffo?) inferto ai milioni di sudditi del Regno Unito, che da ieri piangono la perdita di uno storico punto di riferimento, simbolo di orgoglio nazionale e devozione istituzionale. Gassman travolto dalle polemiche per il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Il gelido messaggio di Alessandrosui social scatena unadi polemiche social. Il cinguettio, tra l’irriverente e il furbetto, su Twitter recita: «Èoggi una anziana signora che mi stava simpatica… Ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque». Un commento sardonico, che francamente, se nulla aggiunge allo sconforto dei grandi del mondo, tanto toglie a chi, quel commento, è arrivato come uno schiaffo in faccia. Una sberla (uno sberleffo?) inferto ai milioni di sudditi del Regno Unito, che da ieri piangono la perdita di uno storico punto di riferimento, simbolo di orgoglio nazionale e devozione istituzionale.travolto dalle polemiche per il ...

