Comune di Cisterna di Latina | Concorso per 1 Comandante

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ildidiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Dirigentedel Corpo di Polizia Locale, per il settore 4, Polizia Locale e Protezione Civile. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigentedel Corpo di polizia locale, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 4 - polizia locale e protezione civile. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte secondo le modalità specificate nel bando, scade il trentesimo giorno successivo a ...

