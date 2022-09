“Avevate un fratello | ma è morto” | l’atroce scherzo della tiktoker ai figli e la rabbia social

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 9 settembre 2022) Un video postato su TikTok di un’influencer con un grosso seguito ha scatenato un vortice di polemiche. Brittany Jade Szabo si è ripresa mentre insieme al marito diceva falsamente ai suoi duegemelli che avevano un altrogemello deceduto. Tutto questo inserito in un contesto “ironico”, per cui doveva fare vincere aiuna crociera ai Caraibi, con la speranza che, avendo sofferto molto, venissero premiati. Gli scherzi fra coppie e familiari sono un trend molto in voga su questonetwork, ma il filmato di Szabo non è piaciuto agli utenti, che lo hanno trovato davvero di cattivo gusto, irrispettoso sia verso i piccolicoppia, sia verso i genitori che hanno veramente subito una perdita così dolorosa. Vi ...