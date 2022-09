Ana De Armas sul Red Carpet di Venezia 2022: proprio come Marilyn Monroe (Di venerdì 9 settembre 2022) Da sinistra: Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe in Blonde e sul tappeto rosso di Venezia 2022, alla premiere del film, con un evidente citazione di stile. Effetto Marilyn Monroe. Ana De Armas prosegue lo sdoppiamento di personalità e sul red Carpet del film Blonde interpreta, ancora una volta, il ruolo da protagonista. Lo fa indossando abito alter ego di uno dei costumi di scena più famosi della storia del cinema: il vestito bianco con scollo all’americana e l’iconica gonna a ruota plissé in Quando la Moglie è in Vacanza, quando la Monroe si godeva il vento che usciva dalla griglia della metropolitana, sul marciapiede di una New York in piena canicola. Una scena ripresa anche dal biopic, con una somiglianza ... Leggi su amica (Di venerdì 9 settembre 2022) Da sinistra: Ana Denei panni diin Blonde e sul tappeto rosso di, alla premiere del film, con un evidente citazione di stile. Effetto. Ana Deprosegue lo sdoppiamento di personalità e sul reddel film Blonde interpreta, ancora una volta, il ruolo da protagonista. Lo fa indossando abito alter ego di uno dei costumi di scena più famosi della storia del cinema: il vestito bianco con scollo all’americana e l’iconica gonna a ruota plissé in Quando la Moglie è in Vacanza, quando lasi godeva il vento che usciva dalla griglia della metropolitana, sul marciapiede di una New York in piena canicola. Una scena ripresa anche dal biopic, con una somiglianza ...

