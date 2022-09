Addio alla regina Elisabetta | davanti a Buckingham Palace è un flusso continuo di persone | in migliaia portano fiori e cantano l’inno

Corriere : ?? Addio alla regina Elisabetta: la sovrana britannica si è spenta oggi a 96 anni. 'Ha regnato su due secoli: e ha i… - rtl1025 : ?????? Addio alla Regina Elisabetta II d'Inghilterra, scompare a 96 anni, la sovrana più longeva, solo il Re Sole più… - team_world : Addio alla Regina Elisabetta che ha regnato per 70 anni. Il figlio Carlo è il nuovo Re ?? - ItaliaViva_EU : RT @LauraGaravini: Addio alla #reginaelisabetta.Una donna che ha scritto un secolo di storia del suo Paese e ha rappresentato un punto di r… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Il cordoglio del mondo per la morte della regina Elisabetta II. Secondo i media britannici Carlo sarà proclamato re doma… -

Il feretro sarà portato a Westminster Hall da Buckingham Palace in una lenta processione, accompagnata da una parata militare e da membri della Famiglia reale (REGINA, LO SPECIALE DI SKY ...Leggi anche La veglia e il funerale: così i sudditi (e il mondo) dirannoregina Prima un omaggio a Edimburgo, poi la salma sarà esposta a Westminster. Tra meno di due settimane il funerale.Cordoglio degli inglesi che vivono a Roma per la morte della regina Elisabetta: bandiere a mezz'asta in ambasciata e lutto alla sala da tè di ...