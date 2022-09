Tiziano Ferro: «Non ho fatto il passaporto ai miei figli perché il mio compagno non può risultare sul documento» (Di giovedì 8 settembre 2022) Il cantante Tiziano Ferro racconta in un’intervista a Rolling Stone perché non ha fatto il passaporto ai suoi figli. Nel febbraio 2022 Ferro è diventato padre di Andres e Margherita, due neonati adottati insieme al marito Victor Allen. Ha raccontato a Vanity Fair di aver scelto di vivere negli Stati Uniti proprio per la possibilità di adottarli. Ma non ha fatto conoscere i dettagli della procedura seguita. Oggi alla rivista di musica spiega che il suo è un appello sui diritti: «Voto, ho sempre votato, anche cose discretamente diverse. Solo che sento, da artista, di non dovermi schierare. Salvo che sui diritti, perché sono è una questione civile, non di partito. Oggi, se voglio far entrare i miei figli ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Il cantanteracconta in un’intervista a Rolling Stonenon hailai suoi. Nel febbraio 2022è diventato padre di Andres e Margherita, due neonati adottati insieme al marito Victor Allen. Ha raccontato a Vanity Fair di aver scelto di vivere negli Stati Uniti proprio per la possibilità di adottarli. Ma non haconoscere i dettagli della procedura seguita. Oggi alla rivista di musica spiega che il suo è un appello sui diritti: «Voto, ho sempre votato, anche cose discretamente diverse. Solo che sento, da artista, di non dovermi schierare. Salvo che sui diritti,sono è una questione civile, non di partito. Oggi, se voglio far entrare i...

