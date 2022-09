The Son si sofferma sulla verità sull'amore più difficile da digerire (Di giovedì 8 settembre 2022) Peter è un avvocato di successo. Per capirlo, all'inizio di The Son, in concorso a Venezia 79 basta uno sguardo veloce al panorama di Manhattan che si scorge dietro la parete di vetro del suo ufficio. Ed è appena diventato di nuovo padre grazie alla sua nuova (giovane) compagna Beth. Ma che tutto sta per cambiare lo capiamo quando la sua ex moglie Kate si presenta non annunciata alla loro porta di casa. Ha appena scoperto che il loro figlio adolescente, Nicholas, ha smesso di andare a scuola da un mese anche se ogni mattina lo vedeva uscire zaino in spalla. Peggio ancora, il ragazzo si rifiuta di dare spiegazioni, di dire dove abbia trascorso quelle giornate: si è chiuso in un mutismo ostile. E se lei cerca di insistere quello che ottiene in risposta è uno sguardo che la spaventa: “Ho paura di lui”, dice. Inizia così The Son, il nuovo film di Florian Zeller, sceneggiatore e regista ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Peter è un avvocato di successo. Per capirlo, all'inizio di The Son, in concorso a Venezia 79 basta uno sguardo veloce al panorama di Manhattan che si scorge dietro la parete di vetro del suo ufficio. Ed è appena diventato di nuovo padre grazie alla sua nuova (giovane) compagna Beth. Ma che tutto sta per cambiare lo capiamo quando la sua ex moglie Kate si presenta non annunciata alla loro porta di casa. Ha appena scoperto che il loro figlio adolescente, Nicholas, ha smesso di andare a scuola da un mese anche se ogni mattina lo vedeva uscire zaino in spalla. Peggio ancora, il ragazzo si rifiuta di dare spiegazioni, di dire dove abbia trascorso quelle giornate: si è chiuso in un mutismo ostile. E se lei cerca di insistere quello che ottiene in risposta è uno sguardo che la spaventa: “Ho paura di lui”, dice. Inizia così The Son, il nuovo film di Florian Zeller, sceneggiatore e regista ...

