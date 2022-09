Scuola | “Junior Video Contest” 2022 | sfida per i giovani under 20

(Di giovedì 8 settembre 2022) L’Associazione Italiana del Libro, nell’ambito del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi, bandisce l’edizionedeldi divulgazione scientifica aperto alla partecipazione diresidenti in Italia e nati nel 2003 e negli anni successivi che vogliano cimentarsi nella produzione di brevidivulgativi. È possibile candidare le opere entro l’1 ottobre. Per partecipare occorre candidare undi massimo tre minuti (esclusi eventuali titoli e sigle). Le opere dovranno focalizzarsi su due temi dal forte e crescente impatto sociale (è possibile candidare anche più di unper ogni argomento): 1) La mobilità sostenibile. Come pensate si svilupperà la mobilità nel futuro? Quali saranno le imprese ...

L'Associazione Italiana del Libro, nell'ambito del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica - Giancarlo Dosi, bandisce l'edizione 2022 del Video Contest di divulgazione scientifica aperto alla partecipazione di giovani residenti in Italia e nati nel 2003 e negli anni successivi che vogliano cimentarsi nella produzione di brevi ...