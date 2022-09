Sconcerti | la corsa travolgente del Napoli fa “pensare a un tramonto del vecchio Liverpool”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 settembre 2022) “e Bayern sono le due vere sorprese del turno”, scrive Mariosul Corriere della Sera, spiegando che il successo cosìdella formazione azzurra fa “a undel, confermato anche dalle difficoltà in campionato” Intanto in Europa appare Kvaratskhelia, imprendibile, eccezionale, un ragazzo benedetto, figlio legittimo di un altro calcio. Alla fine sono ancora queste differenze semplici ad aprire il vuoto. Brutta prestazione per l’Inter di Inzaghi invece in cui è difficile salvare qualcuno se non Mkhitaryan. È stata addirittura imbarazzante a tratti, secondoL’Inter non e? all’altezza che si sperava, ma il Bayern e? oltre quello che era previsto. L'articolo ...