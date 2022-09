Presidenzialismo | a Salvini non piace Ma a Fedriga…

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 settembre 2022) “Oggi la politica che chiacchiera di quello che potrebbe succedere tra due anni è irresponsabile”. Matteolo dice intervenendo a Unomattina, interpellato sulla proposta avanzata da Giorgia Meloni, sempre dalla prima rete pubblica ma ospitato nel salotto di Bruno Vespa, Porta a Porta, di una bicamerale che si occupi di una riforma costituzionale in senso presidenzialista. Insomma, non è tempo questo, dice, per parlare di cambiare la Costituzione, perché il tema ora sono le bollette degli italiani. L’ennesimo punto di distanza tra il Capitano e la leader di Fratelli d’Italia, sempre più favorita nei sondaggi che mostrano davanti a Meloni una strada quasi spianata verso Palazzo Chigi. Ecco, dopo il siparietto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, in cui Meloni ha ironizzato sulla scelta didi dotarsi di “slides” nel ...