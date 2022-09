Per la Regina Elisabetta dieci giorni di lutto: poi i funerali e l’incoronazione di Carlo (Di giovedì 8 settembre 2022) Londra – Morta la Regina Elisabetta II, deceduta l’8 settembre a Balmoral, i funerali sono previsti fra dieci giorni secondo un calendario già stabilito da tempo. Il giorno della dipartita di Sua Maestà è stato il D-Day e l’annuncio ufficiale del decesso della sovrana è stato fatto da Buckingham Palace dopo che la prima ministra Liz Truss ne è stata informata formalmente. Il periodo di lutto durerà fino ai funerali. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. Tra qualche giorno, secondo quanto scrive Sky News, il corpo della Regina sarà trasferito da Balmoral a Edimburgo – dove sarà esposta per 24 ore nella cattedrale di St Giles – e da lì a ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Londra – Morta laII, deceduta l’8 settembre a Balmoral, isono previsti frasecondo un calendario già stabilito da tempo. Il giorno della dipartita di Sua Maestà è stato il D-Day e l’annuncio ufficiale del decesso della sovrana è stato fatto da Buckingham Palace dopo che la prima ministra Liz Truss ne è stata informata formalmente. Il periodo didurerà fino ai. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. Tra qualche giorno, secondo quanto scrive Sky News, il corpo dellasarà trasferito da Balmoral a Edimburgo – dove sarà esposta per 24 ore nella cattedrale di St Giles – e da lì a ...

