(Di giovedì 8 settembre 2022)è stanca dei leak innumerevoli, ed essendo GPU-Z universalmente usato, può essere fonte di diffusione di info in rete non volute GPU-Z piaccia o meno ai produttori, è un software universamente diffuso e conosciuto, il primo, o certamente tra i primi a cui si pensa quando bisogna leggere determinate informazioni di diagnostica, o semplicemente il testing di Engineering Sample. Ma il software dispone inevitabilmente di funzioni di rete, e questo comporta la diffusione di informazioni non volute su progetti futuri, in quanto “malintenzionati” potrebbero, anzi, trovano, tali informazioni all’interno di disparati server.ha difatti espressamente richiesto a(proprietaria del software) diquesto aspetto di GPU-Z. Interessante è l’ultima versione del software, che permette proprio ...

tuttoteK

...ha portato un pezzo di Pianura padana indietro di mille anni di Gianluca Schinaia Come siil ... Configurabile con una scheda grafica dedicataGeForce Rtx 2050, dispone anche di un sistema ......ha portato un pezzo di Pianura padana indietro di mille anni di Gianluca Schinaia Come siil ... con soluzioni come: Sky Q TimVision Box Now Smart StickShield Amazon Fire Stick Google ... NVIDIA chiede a Techpowerup di modificare GPU-Z! NVIDIA è stanca dei leak innumerevoli, ed essendo GPU-Z universalmente usato, può essere fonte di diffusione di info in rete non volute.DI altra opinione Jefferies, che stima l'impatto sulla Cina a meno di 400 milioni di dollari. L'analista si chiede inoltre perché il chipmaker 'non abbia compreso meglio il livello delle scorte'. L'av ...