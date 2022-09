Morte Regina Elisabetta, il Regno Unito piange la scomparsa della sovrana (Di giovedì 8 settembre 2022) Morte Regina Elisabetta, il Regno Unito piange la scomparsa della storica sovrana: l’annuncio ufficiale Il Regno Unito piange la scomparsa della Regina Elisabetta che, come dichiarato dagli account ufficiali della famiglia reale, è scomparsa nel pomeriggio di oggi. LA NOTA – La Regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022), illastorica: l’annuncio ufficiale Illache, come dichiarato dagli account ufficialifamiglia reale, ènel pomeriggio di oggi. LA NOTA – Laè morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e laconsorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : La regina Elisabetta seconda d'Inghilterra è morta - rtl1025 : ?????? L'annuncio della morte della regina Elisabetta II data in diretta dalla direttrice di RTL 102.5, Ivana Faccioli… - Corriere : Piano London Bridge: cosa succede in caso di morte della Regina - comelefalene : RT @romanomatteoo: Mi spiazza troppo la morte della regina elisabetta. 96 anni, 70 di regno, 15 ministri e chissà quante (troppe) guerre. D… - chiara0174 : RT @H4B1T__: ma parliamo del fatto che la prima edizione del tg1 nella nuova sede è per la morte della Regina -