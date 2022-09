Milan, Sky: “Obiettivo Kjaergaard dal Salisburgo” (Di giovedì 8 settembre 2022) Milan Kjaergaard- Il Milan continua il suo lavoro in vista della trasferta, di Sabato, a Genoa contro la Sampdoria. Momenti di riflessione in casa Rossonera, dove Maldini nonostante il mercato sia terminato, lavora per nuovi giovani obiettivi. I Rossoneri sono molto attenti su varie piste, legate ad un nuovo esterno e ai vari rinnovi, soprattutto quello di Leao. Particolare attenzione rivolta ad un giovanissimo giocatore del Salisburgo appena affrontato in Champions League. Ci riferiamo a Maurits Kjaergaard, centrocampista di nazionalità danese. Il classe 2003 è un centrocampista offensivo dotato di un’ottima tecnica individuale nonostante un fisico strutturato. Possiede una buona visione di gioco e predilige calciare col piede sinistro sebbene sia apprezzabile anche con il destro. Nel 2020 è stato ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 8 settembre 2022)- Ilcontinua il suo lavoro in vista della trasferta, di Sabato, a Genoa contro la Sampdoria. Momenti di riflessione in casa Rossonera, dove Maldini nonostante il mercato sia terminato, lavora per nuovi giovani obiettivi. I Rossoneri sono molto attenti su varie piste, legate ad un nuovo esterno e ai vari rinnovi, soprattutto quello di Leao. Particolare attenzione rivolta ad un giovanissimo giocatore delappena affrontato in Champions League. Ci riferiamo a Maurits, centrocampista di nazionalità danese. Il classe 2003 è un centrocampista offensivo dotato di un’ottima tecnica individuale nonostante un fisico strutturato. Possiede una buona visione di gioco e predilige calciare col piede sinistro sebbene sia apprezzabile anche con il destro. Nel 2020 è stato ...

