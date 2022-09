Marotta | ' Fiducia a Inzaghi | sta gestendo la rosa al meglio'

petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Inzaghi ha la fiducia del club' - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Inzaghi ha la fiducia del club' - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Il Ceo dell’#Inter Beppe #Marotta allontana le voci sul futuro di Simone #Inzaghi: “Ha dimostrato coraggio. Inzaghi ha una… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Inzaghi ha la fiducia del club' -

Il giorno dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, Beppeha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Si sa che l'Italia calcistica è ormai in seconda fila nel ranking. Lo strapotere della Premier ma anche di Bundes e Liga è lì da vedere. Hanno libertà di ...a Simone Inzaghi Ci mancherebbe. Sta facendo un ottimo lavoro. Sa gestire benissimo la ... Giuseppestronca sul nascere i sussurri, circolati nelle ultime ore, su un possibile esonero ...L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato oggi da Appiano Gentile a Sky Sport per analizzare il difficile momento vissuto dalla formazione nerazzurra, reduce da ...L'amministratore delegato dell' Inter Beppe Marotta, il giorno seguente alla sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, confer ...