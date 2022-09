LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 2-3, US Open 2022 in DIRETTA: break dell’iberico nel terzo set (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 15-0 Affossa in rete la risposta di rovescio il numero tre del tabellone. 4-2 Game Alcaraz. Con un servizio vincente il murciano consolida il break di vantaggio. AD-40 Come si difende Alcaraz. Lo spagnolo arriva dappertutto disinnescando i bolidi di Sinner. 40-40 Non ci voleva. Risposta di rovescio steccata da Sinner sulla seconda dell’avversario. 30-40 Palla del controbreak Sinner. Arriva il secondo doppio fallo del game di Alcaraz. 30-30 Brutto errore di Jannik, che dal centro spedisce il dritto in corridoio. 15-30 Di poco lungo questo dritto in spinta di Sinner. 0-30 Fuori giri con il dritto ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA15-0 Affossa in rete la risposta di rovescio il numero tre del tabellone. 4-2 Game. Con un servizio vincente il murciano consolida ildi vantaggio. AD-40 Come si difende. Lo spagnolo arriva dappertutto disinnescando i bolidi di. 40-40 Non ci voleva. Risposta di rovescio steccata dasulla seconda dell’avversario. 30-40 Palla del contro. Arriva il secondo doppio fallo del game di. 30-30 Brutto errore di Jannik, che dal centro spedisce il dritto in corridoio. 15-30 Di poco lungo questo dritto in spinta di. 0-30 Fuori giri con il dritto ...

