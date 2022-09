Lazio-Feyenoord 4-2 | il tabellino

OptaPaolo : 3' 03'' - Quello di Luis Alberto contro il Feyenoord (3’,03”) è il secondo gol più veloce segnato dalla Lazio in Eu… - TuttoMercatoWeb : Lazio-Feyenoord, un minuto di silenzio per la Regina Elisabetta: fischi dalla Curva Nord - DAZN_IT : Super Lazio all'Olimpico ?? Il Feyenoord quando vede le romane: ?? #LazioFeyenoord #UEL #DAZN - laziokuwait : RT @DAZN_IT: Super Lazio all'Olimpico ?? Il Feyenoord quando vede le romane: ?? #LazioFeyenoord #UEL #DAZN - fcin1908it : Europa League – Lazio, buona la prima: 4-2 al Feyenoord, doppietta di Vecino -

, la cronaca Assist di Vecino per Luis Alberto che davanti alla porta non sbaglia. Sono passati appena 4' e laè subito in vantaggio sul. Olandesi in bambola, i ...22.57 Europa League,4 - 2 Ottimo avvio della fase a gironi da parte della. Padroni di casa debordanti nella prima mezzora. Al 4' apre il conto Luis Alberto, liberato da Vecino dopo il pressing ...Nella ripresa rimane pià bloccato con la Lazio che entra in gestione della gara ... All. Sarri 7 – Pratica Feyenoord archiviata nel primo tempo con una prestazione convincente sotto tutti i punti di ...Inizia con il piede giusto l'Europa League della Lazio che nella gara d'esordio all'Olimpico ha battuto 4-2 il Feyenoord. La formazione di Sarri ha dominato il primo tempo sbloccando la situazione già ...