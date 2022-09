La Regina Elisabetta è morta a 96 anni: l’annuncio ufficiale di Buckingham Palace (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta d’Inghilterra è morta oggi all’età di 96 anni. l’annuncio è arrivato direttamente da Buckingham Palace, dopo una lunga giornata di ansia e preoccupazione per la sua salute, seguita dall’arrivo al suo capezzale – al castello di Balmoral – di tutti i figli e i nipoti. Poco dopo le 19.30, il tweet ufficiale della Royal Family: «La Regina è morta in pace a Balmoral questo pomeriggio – si legge – Il Re e la Regina consorte resteranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani». Addio alla Regina, il Regno volta pagina L’ultima immagine ufficiale non ha la fierezza regale alla quale Elisabetta II d’Inghilterra – sorridente ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 8 settembre 2022) Lad’Inghilterra èoggi all’età di 96è arrivato direttamente da, dopo una lunga giornata di ansia e preoccupazione per la sua salute, seguita dall’arrivo al suo capezzale – al castello di Balmoral – di tutti i figli e i nipoti. Poco dopo le 19.30, il tweetdella Royal Family: «Lain pace a Balmoral questo pomeriggio – si legge – Il Re e laconsorte resteranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani». Addio alla, il Regno volta pagina L’ultima immaginenon ha la fierezza regale alla qualeII d’Inghilterra – sorridente ...

