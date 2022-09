La Regina Elisabetta è morta (Di giovedì 8 settembre 2022) Le condizioni di salute della Regina Elisabetta II si sono aggravate nelle ultime ore. Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 settembre 2022) Le condizioni di salute dellaII si sono aggravate nelle ultime ore. Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - eddyanselmi : RT @Quirinale: Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - angelinascanu : RT @Palazzo_Chigi: Il messaggio di cordoglio del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per la scomparsa della Regina Elisabetta II https… -