Inzaghi, c'è un problema in attacco tra infortuni e flop (Di giovedì 8 settembre 2022) ... il peso è tutto sulle spalle di Dzeko e Lautaro Martinez, riusciranno a sopportarlo a lungo? Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) ... il peso è tutto sulle spalle di Dzeko e Lautaro Martinez, riusciranno a sopportarlo a lungo? Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale ...

CarboneGiuseppa : @IlProfDaLecce Il problema non è neanche Inzaghi, visto che grazie a lui hai un gioco più guardabile rispetto a que… - qwerty1908__ : @FiorenzoZanna @MattyInterista Il problema è stato cercando in tutti i modi un allenatore da 352 per continuarci, c… - RonnyBandiera : @LapoDeCarlo1 Non credo sia un problema di preparazione ma di reali potenzialità fisiche… Ci fosse Perisic andrebbe… - Rizzo73Rr : @90ordnasselA La situazione è delicata... Oltre la scarsa tenuta atletica , c'è un problema di spogliatoio tra squa… - tuttointer24 : Inter, il gol non è un problema: sono undici le reti nelle prime cinque partite di campionato ???? #Inter #Inzaghi… -