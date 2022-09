Delitto di via Poma, l’Antimafia: il killer di Simonetta Cesaroni forse di gruppo sanguigno A (Di giovedì 8 settembre 2022) La Commissione parlamentare Antimafia, al termine di diversi approfondimenti sull’omicidio di Simonetta Cesaroni uccisa a coltellate il 7 agosto 1990 mentre si trovava negli uffici della Aieg, l’Associazione degli Ostelli della Gioventù, in via Poma, dove lavorava come segretaria, è arrivata alla conclusione che è necessario “rivalutare la possibilità di una più precisa fissazione dell’ora del Delitto” ritenendo, inoltre, che l’omicida era forse di gruppo sanguigno A . E questo dovrebbe portare, scrive la Commissione Antimafia nelle conclusioni della relazione sulle risultanze sull’attività di indagine ed acquisizione documentale sul Delitto di via Poma a “restringere in modo perentorio i possibili autori dell’omicidio in quel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) La Commissione parlamentare Antimafia, al termine di diversi approfondimenti sull’omicidio diuccisa a coltellate il 7 agosto 1990 mentre si trovava negli uffici della Aieg, l’Associazione degli Ostelli della Gioventù, in via, dove lavorava come segretaria, è arrivata alla conclusione che è necessario “rivalutare la possibilità di una più precisa fissazione dell’ora del” ritenendo, inoltre, che l’omicida eradiA . E questo dovrebbe portare, scrive la Commissione Antimafia nelle conclusioni della relazione sulle risultanze sull’attività di indagine ed acquisizione documentale suldi viaa “restringere in modo perentorio i possibili autori dell’omicidio in quel ...

