"Vostro figlio ha ucciso una donna incinta": così hanno truffato una coppia (Di mercoledì 7 settembre 2022) È successo di nuovo. Si tratta di un raggiro che ha già fatto registrare diverse vittime, come testimoniano le indagini e le denunce riscontrate dai carabinieri in diverse città italiane. Una coppia di anziani è stata... Leggi su today (Di mercoledì 7 settembre 2022) È successo di nuovo. Si tratta di un raggiro che ha già fatto registrare diverse vittime, come testimoniano le indagini e le denunce riscontrate dai carabinieri in diverse città italiane. Unadi anziani è stata...

R13V0LU5C10N : @pescarese1973 Dico davvero fatevi forza per il vostro bene e per il bene dei vs figli . Magari se avete la possibi… - maxxsorrento : RT @epiphaniae: ??«Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro n… - nancydisalvo : @Ienaridens2 @CardRavasi Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e… - epiphaniae : ??«Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il… - EleRepi : Non sapete come chiamare vostro figlio? Ikea pubblica un catalogo di 800 nomi -