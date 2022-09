Temptation Island, Floriana e Federico si sono lasciati (Di mercoledì 7 settembre 2022) Floriana e Federico si sono lasciati Un’altra coppia che ha preso parte a Temptation Island si è lasciata. Parliamo di due protagonisti dell’ultima edizione, ovvero Floriana Angelica e Federico Rasa. Al falò di confronti decisero di interrompere la loro relazione. Poi, pian piano, le cose cambiarono e Federico riuscì a riconquistare Federica. Lei spiegò anche L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 7 settembre 2022)siUn’altra coppia che ha preso parte asi è lasciata. Parliamo di due protagonisti dell’ultima edizione, ovveroAngelica eRasa. Al falò di confronti decisero di interrompere la loro relazione. Poi, pian piano, le cose cambiarono eriuscì a riconquistare Federica. Lei spiegò anche L'articolo proviene da Novella 2000.

infoitcultura : Temptation Island, rottura per una coppia: chi sono - tuttopuntotv : Temptation Island, rottura per una coppia: chi sono #TemptationIsland #MariaDeFilippi - occhio_notizie : Floriana e Federico di #TemptationIsland si sono lasciati: ''I motivi sono tanti e personali'' - lacittanews : 6 Settembre 2022 Floriana Angelica e Federico Rasa, ex coppia di Temptation Island, si sono lasciati dopo più d… - giugiu28_ : RT @louvesuns: il falò di bigger than me è diventato quello di temptation island -