Sampdoria, Flachi: «Lontana dal Ferraris è fragile» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole di Flachi sull’avvio di stagione della Sampdoria: «Col Milan sarà difficile, è un momento molto difficile» Francesco Flachi, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato a PrimoCanale sul rendimento dei blucerchiati in questo avvio di campionato. Di seguito le sue parole. «È difficile commentare un’altra sconfitta, poi in cinque minuti, dopo il vantaggio iniziale, si è fatta raggiungere e superare. Lontana dal Ferraris mi è sembrata fragile, eppure è stata in partita grazie ad Audero. Col Milan sarà difficile, una gara complicata, speriamo possano ripetere le prestazioni viste contro le big e agguantare un buon risultato. Ma è un momento tutt’altro che facile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole disull’avvio di stagione della: «Col Milan sarà difficile, è un momento molto difficile» Francesco, ex calciatore della, ha parlato a PrimoCanale sul rendimento dei blucerchiati in questo avvio di campionato. Di seguito le sue parole. «È difficile commentare un’altra sconfitta, poi in cinque minuti, dopo il vantaggio iniziale, si è fatta raggiungere e superare.dalmi è sembrata, eppure è stata in partita grazie ad Audero. Col Milan sarà difficile, una gara complicata, speriamo possano ripetere le prestazioni viste contro le big e agguantare un buon risultato. Ma è un momento tutt’altro che facile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Sampdoria, Flachi: «Lontana dal Ferraris è fragile» - clubdoria46 : Le parole di #Flachi sulla situazione in casa #Sampdoria - SampNews24 : #Flachi: «#Sampdoria fragile. Con il Milan non sarà facile» - TuttoSampdoria1 : Ex #Samp, Flachi: “In trasferta la Sampdoria mi è parsa fragile, momento non facile” - TMWSampdoria : Flachi: 'In trasferta la Sampdoria mi è parsa fragile, momento non facile' -