Salisburgo-Milan, Jaissle: "Per noi serata positiva. Palo di Leao? Mi è mancato il respiro" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo aver pareggiato 1-1 contro il Milan nella prima giornata della Champions League, Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa e ha analizzato la gara da poco andata in archivio. "Il Milan è una squadra fortissima, dunque sono soddisfatto di come si è comportata la mia squadra. Considerando tutti gli infortuni di cui siamo vittime in questi giorni, direi che è stata una serata più che positiva per noi, anche se, ovviamente, sarebbe stata l'apoteosi riuscire a battere una squadra di questo calibro. Classifica? È troppo presto per guardarla, al momento sono fiero del modo in cui abbiamo difeso i nostri colori in questa competizione. Adesso vogliamo far sudare anche il Chelsea, abbiamo le qualità e lo spirito necessari per poter giocare a viso aperto ...

