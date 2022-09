Regata delle Repubbliche marinare, a Pisa un equipaggio femminile (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domenica 11 settembre si svolgerà a Pisa la 67ª Regata delle antiche Repubbliche marinare, che verrà trasmessa in diretta su Rai2. L’equipaggio della croce di San Giorgio di Genova non potrà contare sulla presenza degli atleti olimpici, che a fine settembre saranno impegnati nel mondiale assoluto di canottaggio. Genova rappresentata da un equipaggio “rosa” Nella Regata dimostrativa di sabato 10, per la prima volta a difendere i colori della città di Genova ci sarà un equipaggio interamente femminile con ragazze di taratura internazionale come Ludovica Costa e Sofia Tanghetti, campionesse del mondo nel 2019, oltre a Ilaria Bavazzano, pluricampionessa italiana e campionessa europea nel canottaggio a sedile ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domenica 11 settembre si svolgerà ala 67ªantiche, che verrà trasmessa in diretta su Rai2. L’della croce di San Giorgio di Genova non potrà contare sulla presenza degli atleti olimpici, che a fine settembre saranno impegnati nel mondiale assoluto di canottaggio. Genova rappresentata da un“rosa” Nelladimostrativa di sabato 10, per la prima volta a difendere i colori della città di Genova ci sarà uninteramentecon ragazze di taratura internazionale come Ludovica Costa e Sofia Tanghetti, campionesse del mondo nel 2019, oltre a Ilaria Bavazzano, pluricampionessa italiana e campionessa europea nel canottaggio a sedile ...

comunevenezia : #Regatarepubblichemarinare2022 ??Venezia pronta per il Palio delle Repubbliche Marinare, manifestazione sportiva is… - DanielPitty9 : RT @comunevenezia: #Regatarepubblichemarinare2022 ??Venezia pronta per il Palio delle Repubbliche Marinare, manifestazione sportiva istitui… - f4f62 : RT @GenovaEventi: ?????????????? Mancano quattro giorni alla 67° Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, che si terrà domenica 11 settembre a P… - ninotelia1 : RT @comunevenezia: #Regatarepubblichemarinare2022 ??Venezia pronta per il Palio delle Repubbliche Marinare, manifestazione sportiva istitui… - sedmagis : RT @GenovaEventi: ?????????????? Mancano quattro giorni alla 67° Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, che si terrà domenica 11 settembre a P… -